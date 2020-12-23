Кабмин продлил Государственную целевую соцпрограмму развития физкультуры и спорта до 2024 года

На заседании Кабинета министров Украины в среду было принято решение о продлении Государственной целевой социальной программы развития физической культуры и спорта до 2024 года, сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины

"В виду всемирной пандемии спортивная общественность была вынуждена перенести Олимпийские и Всемирные игры, а также множество международных мероприятий. Но, несмотря на то, что пандемия постоянно вносит коррективы в нашу жизнь, мы будем продолжать выполнять все задачи, которые возложены на нас", - приводит слова министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта пресс-служба ведомства.

Отмечается, что основная цель программы – отведение физической культуре и спорту в Украине ведущей роли как важного фактора здорового образа жизни, профилактики заболеваний, создания условий для всестороннего гармоничного развития человека, содействия достижению физического и духовного совершенства человека, формирования патриотических чувств у граждан и позитивного имиджа государства в мировом сообществе.

Также в концепции Государственной целевой соцпрограммы развития физкультуры и спорта на период до 2020 года отмечается, что приоритетом реализации государственной политики является внедрение в Украине европейских стандартов жизни.

"Финансирование Программы планируется осуществлять за счет средств государственного бюджета, инвестиций и других источников, не запрещенных законодательством", - говорится в сообщении.