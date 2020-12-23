В Николаеве сотрудники ГСЧС спасали мужчину, попавшего под трамвай

В среду утром на линию "101" поступила информация о том, что на пересечении ул. Чкалова и Малой Морской в Николаеве под движущийся трамвай попал человек, сообщает в среду пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

"Как выяснилось, ноги гражданина зажало транспортным средством. Прибывшие на место сотрудники ГСЧС с помощью пневматической подушки и гидравлического домкрата освободили пострадавшего из-под трамвая", - говорится в сообщении.

Поместив мужчину на спасательные носилки, спасатели передали его работникам скорой медицинской помощи. В дальнейшем пострадавший госпитализирован в лечебное учреждение. На месте также работали сотрудники полиции.