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19:40 23.12.2020

Обвиняемый в захвате заложников в отделении "Укрпошты" в Харькове приговорен к 10 годам тюрьмы

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Обвиняемый в захвате заложников в отделении "Укрпошты" в Харькове приговорен к 10 годам тюрьмы

Киевский районный суд Харьков вынес обвинительный приговор Владимиру Безуху, захватившему заложников в отделении "Укрпошты" в декабре 2017 года.

"Киевский районный суд признал виновным и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы мужчине, который захватил и удерживал заложников в отделении "Укрпошты" (ч.2 ст.147, ч. 2 ст.309, ч.2 ст.309, ч.1 ст.310 УК Украины). После изучения полного текста приговора прокуратурой будет решен вопрос о его апелляционном обжаловании", - сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

Как сообщалось, днем 30 декабря 2017 года Владимир Безух забаррикадировался в отделении "Укрпошты" в Харькове, взяв в заложники 9 человек (3 сотрудников "Укрпошты" и 6 посетителей, среди которых было двое детей). Вечером того же дня все заложники были освобождены, а В.Безух задержан.

22 марта 2018 года обвинительный акт в отношении Безуха был направлен в Киевский райсуд Харькова.

Безуху инкриминировалось совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст.147, ч.1 ст.310, ч.2 ст.309 (захват и содержания лиц в качестве заложников, выращивание конопли и незаконное изготовление и хранение наркотических средств) УК Украины

12 июля 2018 года Безух в суде признал свою вину в части захвата заложников в отделении почты и не признал вину в части хранения наркотиков.

Рассмотрение дела длилось больше 2,5 лет, поскольку состав суда менялся трижды и слушание начиналось с самого начала.

Теги: #укрпочта #заложники #харьков
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