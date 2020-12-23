События

18:31 23.12.2020

Российские наемники с начала суток трижды нарушили режим тишины на Донбассе – штаб ООС

1 мин читать
Российские наемники с начала суток трижды нарушили режим тишины на Донбассе – штаб ООС

Российские наемники три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток, 23 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня вблизи трех населенных пунктов. Все нарушения вооруженные формирования Российской Федерации осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в Facebook.

Так, недалеко н.п.Водяное враг открывал неприцельный огонь вблизи украинских позиций из автоматических станковых гранатометов и подствольного гранатомета. Также у Талаковк противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Еще один обстрел был зафиксирован вблизи Авдеевки.

"Выстрелы российско-оккупационных войск не несли угрозы жизни и здоровью наших защитников, поэтому огонь они не открывали. Среди украинских военнослужащих боевых потерь и ранений нет", - добавили в штабе ООС.

 

Теги: #оос #ситуация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:35 23.12.2020
Российские наемники на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, украинские военные не пострадали

Российские наемники на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, украинские военные не пострадали

18:25 22.12.2020
Российские наемники 8 раз нарушили тишину с полуночи на Донбассе - штаб ООС

Российские наемники 8 раз нарушили тишину с полуночи на Донбассе - штаб ООС

13:53 22.12.2020
США обеспокоены захватом в плен военного ВСУ и ранением еще двух - посольство

США обеспокоены захватом в плен военного ВСУ и ранением еще двух - посольство

07:45 22.12.2020
Российские наемники на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения – штаб ООС

18:24 21.12.2020
Российские наемники с начала суток 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены двое украинских военных

Российские наемники с начала суток 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены двое украинских военных

16:31 21.12.2020
На Донбассе украинский военный попал в плен к боевикам – штаб ООС

На Донбассе украинский военный попал в плен к боевикам – штаб ООС

10:43 21.12.2020
Двое украинских военных ранены в результате обстрела под Горловкой

Двое украинских военных ранены в результате обстрела под Горловкой

07:39 21.12.2020
Российские наемники на Донбассе 9 раз открывали огонь по украинским позициям и мирному населению

Российские наемники на Донбассе 9 раз открывали огонь по украинским позициям и мирному населению

18:11 20.12.2020
Российские наемники 5 раз нарушали режим тишины на Донбассе, потерь нет, ответный огонь не открывался

Российские наемники 5 раз нарушали режим тишины на Донбассе, потерь нет, ответный огонь не открывался

07:49 20.12.2020
Российские наемники на Донбассе 7 раз нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали

Российские наемники на Донбассе 7 раз нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Харькове началась церемония прощания с Кернесом

Суд избрал меру пресечения трем подозреваемым в крушении АН-26 под Харьковом

В Украине за сутки зафиксировали 10 136 случаев инфицирования Covid-19, выздоровело 15 372 человек

Печерский суд обязал ГБР возбудить дело против Зеленского из-за смерти разведчика на Донбассе

Арестован руководитель полетов воинской части по делу о крушении АН-26 в Харьковской области

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве разоблачены "фальшивомонетчики", сбывавшие поддельные доллары США и гривни

Кабмин утвердил план мероприятий по реализации Нацстратегии безопасной образовательной среды в "НУШ" на 2021

Дело экс-главы МИД Кожары передали в суд - прокуратура

Житель Харькова просит Окружной админсуд Киева отменить постановление о локдауне и продлении карантина

Зеленского 24 декабря ожидают в Запорожской области

СК РФ вновь прибегает к подмене правоохранительных функций выполнением политических заказов - МИД об "обвинении" Маркиву

Улицы и тротуары Киева убирает около тысячи дорожников – КГГА

ВАКС продлил срок домашнего ареста экс-президенту "Укрбуда"

Суд отклонил жалобу Газпрома на частичное решение Стокгольмского арбитража по спору с польской PGNIG

Экс-начальник Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ подозревается в растрате 20 млн грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА