Российские наемники с начала суток трижды нарушили режим тишины на Донбассе – штаб ООС

Российские наемники три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток, 23 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня вблизи трех населенных пунктов. Все нарушения вооруженные формирования Российской Федерации осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в Facebook.

Так, недалеко н.п.Водяное враг открывал неприцельный огонь вблизи украинских позиций из автоматических станковых гранатометов и подствольного гранатомета. Также у Талаковк противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Еще один обстрел был зафиксирован вблизи Авдеевки.

"Выстрелы российско-оккупационных войск не несли угрозы жизни и здоровью наших защитников, поэтому огонь они не открывали. Среди украинских военнослужащих боевых потерь и ранений нет", - добавили в штабе ООС.