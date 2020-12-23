Кабмин утвердил план мероприятий по реализации Нацстратегии безопасной образовательной среды в "НУШ" на 2021

Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий по реализации Национальной стратегии безопасной и здоровой образовательной среды в "Новой украинской школе" на 2021 год.

Как сообщает пресс-служба Минобразования Украины, соответствующее решение правительство приняло в среду, 23 декабря.

Отмечается, что мероприятия по реализации Нацстратегии развития направлены на обеспечение: сохраняющей здоровье составляющей школьного образования; комплексного развития физической культуры и усиление двигательной активности детей; здорового питания, формирования культуры питания и правильных пищевых привычек; совершенствования медицинского обслуживания обучающихся и работников учебных заведений; эффективного психологического обеспечения образовательного процесса; безопасности, доступности и инклюзивности образовательной среды; межсекторального взаимодействия органов власти и учреждений, привлечения социальных институтов к процессам развития безопасного и здорового образовательной среды.

Так, сохраняющий здоровье компонент должен реализовываться как при изучении различных предметов и интегрированных курсов, так и во время перерывов между занятиями. Ученики будут иметь возможность двигательной активности, а учителя - уделять внимание упражнениям для осанки и глаз, проводить "подвижные перерывы". Также для учителей будет организовано тренинговое обучение по овладению навыками оказания домедицинской помощи.

"Одним из приоритетов Национальной стратегии является инклюзивное обучение. Поэтому планом мероприятий предусмотрено, что в течение 2021 года должна быть расширена сеть инклюзивного-ресурсных центров, проведена апробация и определен единый механизм сопровождения учащихся во время инклюзивного обучения", - говорится в сообщении.