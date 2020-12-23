События

17:32 23.12.2020

Улицы и тротуары Киева убирает около тысячи дорожников – КГГА

1 мин читать
Улицы и тротуары Киева убирает около тысячи дорожников – КГГА

В Киеве после выпавшего снега продолжаются уборка и обработка улиц и тротуаров, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КК "Киевавтодор".

Согласно сообщению, сейчас задействована 371 единица спецтехники. Продолжает работу 71 бригада из ручной уборки (480 работников). "Всего на спецмашинах, в бригадах ручной уборки задействовано около тысячи работников дорожной службы", - говорится в информации.

Власти Киевва заверяют, что ситуация в городе под контролем. Объекты и бригады по ручной уборке работают в круглосуточном режиме, а особое внимание дорожники уделяют остановкам общественного транспорта, лестницам, спускам и подъемам в подземные и надземные пешеходные переходы.

Теги: #киев #снег #уборка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:41 23.12.2020
Пассажиро-транспортный поток в погранпункте "Киев" за год уменьшился более чем на 70%

Пассажиро-транспортный поток в погранпункте "Киев" за год уменьшился более чем на 70%

13:12 23.12.2020
Аэропорты "Борисполь" и "Киев" работают в штатном режиме, несмотря на снегопад

Аэропорты "Борисполь" и "Киев" работают в штатном режиме, несмотря на снегопад

11:28 23.12.2020
В Киеве за сутки выявлен 1381 случай COVID-19, в том числе у 42 медиков – Кличко

В Киеве за сутки выявлен 1381 случай COVID-19, в том числе у 42 медиков – Кличко

09:44 23.12.2020
В Киеве патрульные со стрельбой задержали водителя, протаранившего полицейский автомобиль

В Киеве патрульные со стрельбой задержали водителя, протаранившего полицейский автомобиль

08:53 23.12.2020
В Киеве задействовано 89 единиц спецтехники для обработки улиц от гололедицы

В Киеве задействовано 89 единиц спецтехники для обработки улиц от гололедицы

06:48 23.12.2020
В Киевском Водно-информационном центре создан "Храм воды"

В Киевском Водно-информационном центре создан "Храм воды"

20:41 22.12.2020
В Киеве 23 декабря ухудшение погодных условий: с утра до вечера прогнозируют мокрый снег

В Киеве 23 декабря ухудшение погодных условий: с утра до вечера прогнозируют мокрый снег

19:42 22.12.2020
В Киеве группа лиц пыталась захватить здание в центре города, задержаны шесть человек, один полицейский госпитализирован

В Киеве группа лиц пыталась захватить здание в центре города, задержаны шесть человек, один полицейский госпитализирован

18:13 22.12.2020
Пожар на складах на ул.Святошинской в Киеве ликвидирован, жертв нет

Пожар на складах на ул.Святошинской в Киеве ликвидирован, жертв нет

17:06 22.12.2020
В Киеве локализован пожар на складах

В Киеве локализован пожар на складах

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Харькове началась церемония прощания с Кернесом

Суд избрал меру пресечения трем подозреваемым в крушении АН-26 под Харьковом

В Украине за сутки зафиксировали 10 136 случаев инфицирования Covid-19, выздоровело 15 372 человек

Печерский суд обязал ГБР возбудить дело против Зеленского из-за смерти разведчика на Донбассе

Арестован руководитель полетов воинской части по делу о крушении АН-26 в Харьковской области

ПОСЛЕДНЕЕ

ВАКС продлил срок домашнего ареста экс-президенту "Укрбуда"

Суд отклонил жалобу Газпрома на частичное решение Стокгольмского арбитража по спору с польской PGNIG

Экс-начальник Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ подозревается в растрате 20 млн грн

Кернеса похоронили на втором городском кладбище в Харькове

В Киевской области Porsche наехал на пешеходов, два человека погибли на месте

ГАСИ будет полностью ликвидирована в начале 2021 г. – министр

Украина направила в Интерпол данные о возможной попытке неправомерного использования Россией системы международного розыска

Кабмин разрешил переселенцам получать жилье в пользование в любом населенном пункте

Кабмин предложит Раде ввести штрафы за нарушение самоизоляции

Кабмин назначил экс-начальника отделения КГГА членом Комиссии по регулированию азартных игр

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА