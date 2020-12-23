Улицы и тротуары Киева убирает около тысячи дорожников – КГГА

В Киеве после выпавшего снега продолжаются уборка и обработка улиц и тротуаров, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КК "Киевавтодор".

Согласно сообщению, сейчас задействована 371 единица спецтехники. Продолжает работу 71 бригада из ручной уборки (480 работников). "Всего на спецмашинах, в бригадах ручной уборки задействовано около тысячи работников дорожной службы", - говорится в информации.

Власти Киевва заверяют, что ситуация в городе под контролем. Объекты и бригады по ручной уборке работают в круглосуточном режиме, а особое внимание дорожники уделяют остановкам общественного транспорта, лестницам, спускам и подъемам в подземные и надземные пешеходные переходы.