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17:21 23.12.2020

ВАКС продлил срок домашнего ареста экс-президенту "Укрбуда"

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ВАКС продлил срок домашнего ареста экс-президенту "Укрбуда"

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) продлил срок действия меры пресечения в виде домашнего ареста бывшему президенту государственной строительной корпорации "Укрбуд" Максиму Микитасю.

"В среду, 23 декабря, следственный судья ВАКС продлил срок действия меры пресечения в виде домашнего ареста бывшему президенту государственной строительной корпорации "Укрбуд". Подозреваемому запрещено покидать жилье в ночное время с 23:00 до 7:00"", - сообщает пресс-служба ВАКС на странице в Facebook.

Срок действия постановления - до 23 февраля 2021 года включительно.

Экс-президента корпорации "Укрбуд" подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии. Его действия квалифицированы по ч.5 ст.191, ч.4 ст.369, ч.3 ст.209, ч.3 ст.28 ч.3, 4 ст. 58 УК Украины.

Как сообщалось, досудебное расследование установило, что после заключения между Министерством внутренних дел Украины и строительной компанией договора строительства дома в Печерском районе Киева, который впоследствии был перестроен в жилкомплекс "Аристократ", группа лиц решила заключить дополнительные соглашении для обмена недвижимого имущества в ЖК "Аристократ" на недвижимое имущество в ЖК "Обериг" для завладения частью указанного имущества при обмене. Для реализации плана была проведена оценка имущества с целью уменьшить количество недвижимости в ЖК "Обериг" и ЖК "Казка", которое должно быть передано при обмене путем безосновательного занижения стоимости недвижимости в ЖК "Аристократ" и увеличения стоимости такого имущества в ЖК "Обериг".

В результате заключения и выполнения дополнительных соглашений были утеряны активы на общую сумму 81 млн 635 тыс. 448 грн.

2 октября 2019 года НАБУ и САП уведомили о подозрении бывшего народного депутата Верховной Рады, владельца ООО "Укрбуд девелопмент" (Киев) Максима Микитася. В мае 2020 года Апелляционная палата ВАКС удовлетворила апелляционную жалобу прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и применила к Микитасю меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 100 млн грн залога.

14 сентября Апелляционная палата ВАКС оставила в силе решение следственного судьи о продлении срока содержания под стражей Микитася до 3 октября 2020 года с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн.

21 сентября следственный судья ВАКС наложил арест на движимое имущество подозреваемого - ценные часы, предметы антиквариата, произведения искусства, старинные книги и тому подобное.

2 декабря НАБУ официально сообщило о том, что подозреваемый по делу о завладении имуществом Нацгвардии, бывший народный депутат добровольно возместил в госбюджет 50 млн из общей суммы убытков в 81 млн 640 тыс грн.

3 декабря подозреваемый по делу завладения имуществом Национальной гвардии, экс-народный депутат Максим Микитась пошел на соглашение со следствием, ему изменена мера пресечения на круглосуточный домашний арест, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник.

 

Теги: #укрбуд #срок #домашний_арест #микитась
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