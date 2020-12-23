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16:39 23.12.2020

Суд отклонил жалобу Газпрома на частичное решение Стокгольмского арбитража по спору с польской PGNIG

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Суд отклонил жалобу Газпрома на частичное решение Стокгольмского арбитража по спору с польской PGNIG

Апелляционный суд округа Свеа 23 декабря отклонил заявление ПАО "Газпром'' и ООО "Газпром экспорт" об отмене частичного решения Стокгольмского арбитража, вынесенного в рамках процесса о пересмотре цены на газ, поставляемый в Польшу по так называемому "Ямальскому контракту", сообщила польская PGNiG.

При этом суд продолжает производство по жалобе "Газпрома" на окончательное решение суда, по которому российская сторона должна была вернуть PGNiG $1,5 млрд переплаты (и уже сделала это). PGNiG также отмечает, что эта жалоба "Газпрома" не обоснована и должна быть отклонена.

Суд отклонил по формальным причинам жалобу "Газпрома" в отношении решения арбитража относительно юрисдикции и полномочий Трибунала по изменению контрактной цены. Была отклонена жалоба "Газпрома" на решение арбитража, подтверждающего обоснованность запроса PGNiG на пересмотр цены и выполнение PGNiG договорных условий, дающих ей право требовать пересмотра цен.

Решение является окончательным и обязательным. Апелляционный суд округа Свеа не дал согласия на обжалование решения в Верховном суде, поскольку, по его мнению, данный вопрос не носит прецедентного характера.

Суд обязал "Газпром" возместить PGNiG судебные расходы.

PGNiG инициировала арбитражное разбирательство против ПАО "Газпром" и "Газпром экспорт" в 2015 году с требованием о пересмотре цены на природный газ, поставляемый в Польшу по контракту от 25 сентября 1996 года. Он предусматривал поставку около 10 млрд куб. м газа в год, минимальное годовое контрактное количество - 8,7 млрд куб. м в год. Договор действует до 2022 года.

Теги: #газпром #суд #pgnig
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