События

16:25 23.12.2020

Кернеса похоронили на втором городском кладбище в Харькове

1 мин читать
Кернеса похоронили на втором городском кладбище в Харькове

В Харькове в среду, 23 декабря, похоронили городского голову Геннадия Кернеса.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", похороны состоялись на втором городском кладбище, где, в частности, похоронены один из лидеров Партии регионов, экс-глава Харьковской облгосадминистрации Евгений Кушнарев и экс-глава области Александр Масельский.

Похороны начались на час позже, чем планировалось, поскольку из-за большого количества людей, которые хотели проститься с Кернесом, гражданскую панихиду, проходившую в фойе оперного театра, решили продлить. Она длилась около 5 часов, а не 4, как планировалось изначально.

По информации отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, проститься с Кернесом пришли около 110тыс. человек. Внутрь оперного театра заходили не все, некоторые оставляли цветы на улице. Когда гроб выносили из театра, люди выстроились в живой коридор и аплодисментами провожали Кернеса в последний путь.

Как сообщалось, Кернес скончался на 62-м году жизни в берлинской клинике "Шарите", где проходил лечение после осложнений от COVID-19.

Кернес впервые был избран городским головой Харькова в 2010 году. В 2015 году он переизбрался на этот пост, выиграв выборы в первом туре.

4 ноября 2020 года Харьковская городская территориальная избирательная комиссия вновь признала Кернеса избранным городским головой. Он набрал самое большое количество голосов избирателей, принявших участие в выборах – за него проголосовали 60,34% избирателей.

 

Теги: #похорон #кернес
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:57 23.12.2020
В Харькове началась церемония прощания с Кернесом

В Харькове началась церемония прощания с Кернесом

22:42 22.12.2020
Харьковские военнослужащие не будут принимать участие в церемонии прощания с Кернесом

Харьковские военнослужащие не будут принимать участие в церемонии прощания с Кернесом

19:51 21.12.2020
В Харьков прилетел самолет с телом Кернеса

В Харьков прилетел самолет с телом Кернеса

15:07 21.12.2020
Кернесу нужно присвоить звание почетного харьковчанина, установить памятник и назвать его именем станцию метро - секретарь горсовета

Кернесу нужно присвоить звание почетного харьковчанина, установить памятник и назвать его именем станцию метро - секретарь горсовета

17:06 18.12.2020
Похороны Кернеса состоятся 23 декабря - секретарь Харьковского горсовета

Похороны Кернеса состоятся 23 декабря - секретарь Харьковского горсовета

01:48 18.12.2020
Траур по Кернесу продлится 2 дня, а не 3

Траур по Кернесу продлится 2 дня, а не 3

15:20 17.12.2020
Прощание и похороны Кернеса состоятся на следующей неделе

Прощание и похороны Кернеса состоятся на следующей неделе

13:30 17.12.2020
Офис президента соболезнует в связи с кончиной мэра Харькова Кернеса

Офис президента соболезнует в связи с кончиной мэра Харькова Кернеса

12:05 17.12.2020
В Харькове объявлен трехдневный траур в связи со смертью Кернеса

В Харькове объявлен трехдневный траур в связи со смертью Кернеса

10:10 17.12.2020
Выборы нового мэра Харькова могут растянуться на годы, отмечают в "Опоре"

Выборы нового мэра Харькова могут растянуться на годы, отмечают в "Опоре"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Харькове началась церемония прощания с Кернесом

Суд избрал меру пресечения трем подозреваемым в крушении АН-26 под Харьковом

В Украине за сутки зафиксировали 10 136 случаев инфицирования Covid-19, выздоровело 15 372 человек

Печерский суд обязал ГБР возбудить дело против Зеленского из-за смерти разведчика на Донбассе

Арестован руководитель полетов воинской части по делу о крушении АН-26 в Харьковской области

ПОСЛЕДНЕЕ

Улицы и тротуары Киева убирает около тысячи дорожников – КГГА

ВАКС продлил срок домашнего ареста экс-президенту "Укрбуда"

Суд отклонил жалобу Газпрома на частичное решение Стокгольмского арбитража по спору с польской PGNIG

Экс-начальник Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ подозревается в растрате 20 млн грн

В Киевской области Porsche наехал на пешеходов, два человека погибли на месте

ГАСИ будет полностью ликвидирована в начале 2021 г. – министр

Украина направила в Интерпол данные о возможной попытке неправомерного использования Россией системы международного розыска

Кабмин разрешил переселенцам получать жилье в пользование в любом населенном пункте

Кабмин предложит Раде ввести штрафы за нарушение самоизоляции

Кабмин назначил экс-начальника отделения КГГА членом Комиссии по регулированию азартных игр

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА