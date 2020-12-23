Кернеса похоронили на втором городском кладбище в Харькове

В Харькове в среду, 23 декабря, похоронили городского голову Геннадия Кернеса.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", похороны состоялись на втором городском кладбище, где, в частности, похоронены один из лидеров Партии регионов, экс-глава Харьковской облгосадминистрации Евгений Кушнарев и экс-глава области Александр Масельский.

Похороны начались на час позже, чем планировалось, поскольку из-за большого количества людей, которые хотели проститься с Кернесом, гражданскую панихиду, проходившую в фойе оперного театра, решили продлить. Она длилась около 5 часов, а не 4, как планировалось изначально.

По информации отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, проститься с Кернесом пришли около 110тыс. человек. Внутрь оперного театра заходили не все, некоторые оставляли цветы на улице. Когда гроб выносили из театра, люди выстроились в живой коридор и аплодисментами провожали Кернеса в последний путь.

Как сообщалось, Кернес скончался на 62-м году жизни в берлинской клинике "Шарите", где проходил лечение после осложнений от COVID-19.

Кернес впервые был избран городским головой Харькова в 2010 году. В 2015 году он переизбрался на этот пост, выиграв выборы в первом туре.

4 ноября 2020 года Харьковская городская территориальная избирательная комиссия вновь признала Кернеса избранным городским головой. Он набрал самое большое количество голосов избирателей, принявших участие в выборах – за него проголосовали 60,34% избирателей.