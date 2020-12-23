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16:01 23.12.2020

В Киевской области Porsche наехал на пешеходов, два человека погибли на месте

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В Киевской области Porsche наехал на пешеходов, два человека погибли на месте

В Макаровском районе Киевской области, около с. Березовка на автодороге Киев – Житомир водитель автомобиля Porsche наехал на пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщает пресс-служба полиции области.

"По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля Porsche совершил наезд на двух пешеходов, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм 71-летние мужчина и женщина погибли на месте аварии", - указывается в сообщении.

На месте происшествия работали наряды реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа местного отделения полиции, сотрудники Следственного управления полиции Киевской области и эксперты.

Водитель задержан и помещен в изолятор временного содержания.

По факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Теги: #жертвы #дтп
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