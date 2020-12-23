Кабмин разрешил переселенцам получать жилье в пользование в любом населенном пункте

Кабинет министров Украины разрешил временно перемещенным лицам получать жилье в пользование в любом населенном пункте.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

В частности, согласно сообщению пресс-службы Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий, Кабмин внес изменения в порядок предоставления во временное пользование жилых помещений из фондов жилья для временного проживания внутренне перемещенных лиц, которым упростил получение жилья.

Теперь переселенцы смогут получать жилье в любом населенном пункте, где имеется такое жилье, а не только в населенных пунктах, где человек находится в течение года на учете в Единой информационной базе данных о ВПЛ, как это было до этого времени. Кроме того, расширен перечень граждан, которым могут вручить ордер на жилье, если у внутренне перемещенного лица нет возможности забрать его лично.

Также изменения предусматривают, что органы местного самоуправления будут определять дополнительные критерии, по которым будет предоставляться жилье.