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15:18 23.12.2020

Кабмин назначил экс-начальника отделения КГГА членом Комиссии по регулированию азартных игр

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Кабмин назначил экс-начальника отделения КГГА членом Комиссии по регулированию азартных игр

 Кабинет министров назначил экс-начальника отделения Киевской городской государственной администрации Татьяну Кириенко членом Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей путем заключения контракта на время карантина.

Соответствующее решение правительство приняло в среду.

Кириенко ранее работала в Министерстве внутренних дел, Государственной налоговой инспекции, а также проходила спецподготовку как кандидат на судейскую должность.

Теги: #комиссия #азартные_игры
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