Кабмин назначил экс-начальника отделения КГГА членом Комиссии по регулированию азартных игр

Кабинет министров назначил экс-начальника отделения Киевской городской государственной администрации Татьяну Кириенко членом Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей путем заключения контракта на время карантина.

Соответствующее решение правительство приняло в среду.

Кириенко ранее работала в Министерстве внутренних дел, Государственной налоговой инспекции, а также проходила спецподготовку как кандидат на судейскую должность.