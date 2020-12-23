Кабмин назначил экс-начальника отделения КГГА членом Комиссии по регулированию азартных игр
Кабинет министров назначил экс-начальника отделения Киевской городской государственной администрации Татьяну Кириенко членом Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей путем заключения контракта на время карантина.
Соответствующее решение правительство приняло в среду.
Кириенко ранее работала в Министерстве внутренних дел, Государственной налоговой инспекции, а также проходила спецподготовку как кандидат на судейскую должность.