Правительство Украины предлагает выйти из Соглашения СНГ в области защиты прав потребителей

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде выйти из Соглашения об основных направлениях сотрудничества государств-участников Содружества независимых государств (СНГ) в области защиты прав потребителей.

Соответствующий проект закона был принят на заседании правительства в среду.

Соглашение было подписано 25 января 2000 года и ратифицированного 7 марта 2002 года.

В правительственном законопроекте отмечается, что выход из Соглашения будет способствовать защите национальных экономических интересов, независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.