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15:08 23.12.2020

Правительство Украины предлагает выйти из Соглашения СНГ в области защиты прав потребителей

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Правительство Украины предлагает выйти из Соглашения СНГ в области защиты прав потребителей

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде выйти из Соглашения об основных направлениях сотрудничества государств-участников Содружества независимых государств (СНГ) в области защиты прав потребителей.

Соответствующий проект закона был принят на заседании правительства в среду.

Соглашение было подписано 25 января 2000 года и ратифицированного 7 марта 2002 года.

В правительственном законопроекте отмечается, что выход из Соглашения будет способствовать защите национальных экономических интересов, независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Теги: #соглашение #снг #права
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