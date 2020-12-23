Нововведений по прибытию иностранцев из Великобритании в Украину нет, заявляют в погранслужбе

Нововведений по прибытию иностранных граждан в Украину из Великобритании, где выявлен новый штамм коронавируса, на данный момент нет, сообщил первый заместитель начальника Отдельном контрольно-пропускном пункте (ОКПП) "Киев" - начальник штаба Павел Матвийчук

"В СМИ сейчас распространяется информация о выявлении нового штамма коронавируса в Британии, но по состоянию на сегодня нововведений по прибытию иностранных граждан из Великобритании нет", - сказал Матвийчук на пресс-конференции в аэропорту "Борисполь" в среду.

По его словам, в аэропорту "Борисполь" на данный момент выполняется максимум один рейс в сутки из Великобритании, и не ежедневно. Кроме того, он отметил, что по имеющейся информации, во время "локдауна" в Украине ОКПП "Киев" будет работать в штатном режиме

Также Матвийчук пояснил, что со вступлением в действие нового постановления Кабинета министров Украины в части пересечения государственной границы изменений сравнению с предыдущим периодом нет. "Есть только определенные тонкости во время их возращения... В случае если граждане Украины прибывают на территорию Украины из стран "красной зоны", данным лицам предлагается установить приложение "Действуй дома". Это один из вариантов для прохождения самоизоляции в течение 14 дней", - рассказал он.

"Другой случай - это в случае прибытия гражданина Украины с имеющимся ПЦР-тестом, сделанным не позже 48 часов, и он является негативным. В таком случае гражданин Украины пропускается без установки приложения "Действуй дома" и без прохождения обсервации", - указал первый замначальника погранпункта.

Он добавил, что если граждане Украины прибывают из стран "зеленой зоны", они беспрепятственно проходят оформление.

"Что касается иностранных граждан, все достаточно похоже, за исключением того, что иностранные граждане во время въезда на территорию Украины должны иметь страховой полис страховой компании, которая выполняет свои функции на территории Украины. Для упрощения данной процедуры у нас в пункте пропуска размещены QR-коды, которые облегчают приобретение данной страховки", - сказал Матвийчук.

Если граждане прибывают из стран "зеленой зоны" - от них требуется просто наличие страховки, если из стран "красной зоны" - установление приложения "Действуй дома", прохождение обсервации или наличие негативного ПЦР-теста, сделанного не позже, чем за 48 часов.