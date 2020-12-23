Пандемия Covid-19 обострила проблемы ромов в Украине - Денисова

Пандемия коронавирусной болезни Covid-19 обострила проблемы проживающих в Украине ромов, утверждает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"В условиях распространения коронавирусной инфекции проблемы, с которыми сталкиваются ромы во всех сферах общественной жизни, еще более обострились, их права нарушаются. Нарушается их право на доступ к информации… для многих ромских семей препятствием для получения актуальной и достоверной информации о Covid-19 стало отсутствие доступа к телевидению и сети Интернет", - сказала Денисова на онлайн-презентации специального доклада "Влияние пандемии Covid-19 на ромскую общину в Украине" в среду.

По ее словам, для большинства ромского населения Закарпатской области доступ к информации о коронавирусной болезни оказался невозможным по причинам невладения украинским языком.

"Ожидания особой роли семейных врачей по информированию ромов о "короне" не оправдалось", - отметила Денисова.

Омбудсмен подчеркнула, что "наиболее незащищенными перед угрозой быстрого распространения коронавирусной инфекции оказались ромы, которые проживают в стихийных поселениях", где отсутствуют централизованные энерго-, тепло-, водоснабжение и канализация. Правила карантинного режима в связи с Covid-19 там не соблюдаются, а значительное большинство ромских семей из-за тотальной бедности не в состоянии обеспечить себя индивидуальными средствами защиты и гигиены, продуктами питания и медикаментами.

"Непонимание местной властью нужд ромской общины не способствует эффективной работе государственных органов и органов местного самоуправления в условиях преодоления негативных последствий пандемии Covid-19 и могут усложнить сдерживание вспышек заболеваний в ромских общинах", - отметила Денисова.

Она подчеркнула, что отсутствие у почти 10% от общей численности ромов документов, удостоверяющих личность, лишает их возможности доступа к базовым услугам в сферах здравоохранения, образования, социальной защите и трудоустройству, в частности, они не могут заключить договора с семейными врачами. В то же время, подчеркнула омбудсмен, получить или восстановить удостоверяющие личность документы ромы не могли, так как на период карантина были прекращены предоставление админуслуг и услуг по оказанию правовой помощи.

По данным международных и общественных организаций в Украине живут от 200 тысяч до 400 тысяч ромов, в то время как согласно Всеукраинской переписи населения 2001 года, лишь 47,6 тыс. "Во время мониторинговых визитов установлено, что органы местной власти не владеют данными о численности лиц ромской национальности на территории тех или иных административно-территориальных единиц. Также отсутствует учет ромских детей школьного возраста", - подчеркнула Денисова.