Украина не получала от Ирана технический отчет о крушении самолета МАУ - Енин

Украина не получала от Ирана технический отчет о сбивании самолета авиакомпании Международные авиалинии Украины возле Тегерана, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"В соответствии с 13 приложением Чикагской конвенции, у нас есть независимый орган по вопросам расследования авиационных катастроф, в нашем государстве эту функцию выполняет НБРГА (Национальное бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами - ИФ). Я буквально полчаса назад общался с руководителем этого органа Игорем Мишариным, который никоим образом не подтвердил мне получение любых проектов со стороны иранской стороны", - сказал Енин в комментарии "Громадському радио" в среду.

По его словам, в соответствии с 13-м приложением Чикагской конвенции, иранская сторона должна с самого начала поделиться со всеми участниками этого технического расследования проектом определенного отчета. После этого Украина должна его рассмотреть, подать свои предложения, замечания, далее иранская сторона либо принимает их и учитывает, либо не учитывает, о чем в дальнейшем также будут сделаны соответствующие отметки перед тем, как отчет пройдет на утверждение совета Международной организации гражданской авиации (IKAO).

"Проблема в том, что мы уже неоднократно слышали от иранской стороны, что отчет готов, что сейчас завершается перевод. Я, поверьте, эти слова слышу последние два месяца чуть ли не каждую неделю. В то же время на данный момент мы можем констатировать отсутствие любых документов, переданных украинской стороне", - подчеркнул Енин.

Замглавы МИД отметил, что, согласно Чикагской конвенции, если техническое расследование не заканчивается в течение одного календарного года с момента катастрофы, иранская сторона обязана обнародовать промежуточный отчет.

"Тем не менее, это будет уже не первый промежуточный отчет, и промежуточный отчет по своей сути не имеет юридической силы, поскольку окончательный отчет технического расследования является тем финальным документом, на котором в дальнейшем будет базироваться как уголовное расследование, так и определение соответствующих сумм компенсаций, о которых мы также ведем переговоры с иранской стороной", - пояснил он.

Енин указал, что пока рано комментировать отчет, поскольку только после завершения технического расследования будет корректно комментировать истинные причины авиакатастрофы.

"Могу отметить только, что украинская сторона настаивает на объективном и беспристрастном расследовании, ведь запрос на справедливость в украинском обществе, как и в других странах, которые пострадали от указанной катастрофы, является очень высоким. И мы неоднократно подчеркивали это иранской стороне, что любые попытки подкупить нас, обменять правду на тот или иной уровень компенсаций в данном случае абсолютно не пройдут", - заявил заместитель министра.

Как сообщалось, пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту "Тегеран-Киев", был сбит в районе международного аэропорта им.Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января 2020 года. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании. Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

В конце июля в Киеве прошли переговоры с иранской стороной по выплате компенсаций за сбитый самолет МАУ. 20 октября Украина и Иран завершили второй раунд переговоров по сбитому самолету МАУ вблизи Тегерана.