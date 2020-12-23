Кабмин одобрил упрощенное оформление вида на жительство в Украине отдельным категориям белорусов

Кабинет министров Украины одобрил упрощенное оформление вида на временное жительство гражданам Республики Беларусь, которые являются предпринимателями и высококвалифицированными специалистами в области информационных технологий и инноваций.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

В частности, Кабмин одобрил и утвердил порядок упрощенного оформления вида на временное жительство таким гражданам Беларуси, если обратились с заявлением о предоставлении им и членам их семей разрешения на иммиграцию.

Для оформления вида на временное жительство вышеупомянутой категории граждан Беларуси необходимо подать в подразделение Миграционной службы: паспортный документ с переводом, полис медицинской страховки и документ об оплате административного сбора. После этого вид на временное жительство выдается на протяжении трех рабочих дней.

Решение вступает в силу после опубликования и будет действовать до 31 декабря 2021 года.