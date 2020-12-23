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14:06 23.12.2020

В учреждениях образования Украины запретили использовать пиротехнику на новогодние праздники

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В учреждениях образования Украины запретили использовать пиротехнику на новогодние праздники

Министерство образования и науки Украины категорически запрещает использование фейерверков, петард и других пиротехнических изделий при проведении новогодних мероприятий в учреждениях образования.

"С целью усиления противопожарной и техногенной защиты объектов сферы образования, безопасности жизнедеятельности участников образовательного процесса во время зимних каникул МОН предоставило рекомендации как безопасно организовать и провести новогодние мероприятия", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В частности, рекомендовано: провести комиссионные проверки противопожарного и технического состояния помещений и территорий, устранить выявленные недостатки; проверить техническое состояние автоматической сигнализации, пожаротушения, оповещения о пожаре; проверить наличие инструкций по пожарной и техногенной безопасности на объектах и в случае необходимости разработать новые инструкции или доработать действующие; провести инструктажи по безопасности жизнедеятельности соискателей образования во время зимних каникул, новогодних и рождественских праздников с регистрацией в соответствующих журналах; провести внеплановые инструктажи с должностными лицами учреждений по вопросам охраны труда и безопасности жизнедеятельности; провести разъяснительную работу среди соискателей образования о правилах поведения в условиях низких температур, предупреждения случаев переохлаждения и обморожений, порядка предоставления домедицинской помощи пострадавшим в результате несчастных случаев; запретить пользоваться неисправными приборами отопления и самодельными нагревательными приборами; проверить знания общей инструкции по пожарной и техногенной безопасности у работников охраны, вахтеров и дежурных служб объектов; проверить наличие планов эвакуации с дублированием, в случае необходимости, на английском языке; реагировать на факты нарушений или невыполнения должностными лицами установленного противопожарного режима, требований правил пожарной и техногенной безопасности.

Кроме того, в случае организации торжественных мероприятий по случаю новогодних и рождественских праздников рекомендуется обеспечить свободный доступ к первичным средствам пожаротушения в помещениях праздничных залов, не использовать легковоспламеняющиеся украшения, неисправные светильники гирлянды и елки, которые не обработаны специальным раствором. Также категорически запрещается использование фейерверков, петард и других пиротехнических изделий.

Теги: #пиротехника #мон #запрет
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