События

13:14 23.12.2020

Посол Корнийчук и Предстоятель ПЦУ обсудили варианты обеспечения интересов Церкви на Святой Земле

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Посол Корнийчук и Предстоятель ПЦУ обсудили варианты обеспечения интересов Церкви на Святой Земле

Развитие Православной церкви Украины, паломничество и обеспечение интересов ПЦУ на Святой Земле стали предметом встречи посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука с Предстоятелем ПЦУ Эпифанием. Об этом сообщает Посольство Украины на своей странице в соцсети Facebook.

«Встреча состоялась помещении Киевской православной богословской академии. Была обсуждена ситуация в мировом православии и в Украине, в частности, в контексте развития ПЦУ», - говорится в сообщении.

Стороны также затронули вопросы, связанные с паломничеством украинских граждан к христианским святыням в Израиле.

«Были обсуждены варианты обеспечения интересов верующих и священнослужителей ПЦУ на Святой Земле», - подчёркивает Посольство.

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Интерфакс-Украина
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