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13:12 23.12.2020

Аэропорты "Борисполь" и "Киев" работают в штатном режиме, несмотря на снегопад

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Аэропорты "Борисполь" и "Киев" работают в штатном режиме, несмотря на снегопад

Международный аэропорт "Борисполь" работает в штатном режиме, несмотря на снегопад в Киеве.

"Мы работаем сейчас в штатном режиме", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе аэропорта в среду.

О работе в штатном режиме сообщили и в международном аэропорту "Киев" им.Игоря Сикорского (Жуляны).

В Киеве в среду, 23 декабря, - ухудшение погодных условий. С утра - мокрый снег, самые интенсивные осадки ожидаются днем.

Теги: #киев #снегопад #аэропорты
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