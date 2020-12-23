Аэропорты "Борисполь" и "Киев" работают в штатном режиме, несмотря на снегопад

Международный аэропорт "Борисполь" работает в штатном режиме, несмотря на снегопад в Киеве.

"Мы работаем сейчас в штатном режиме", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе аэропорта в среду.

О работе в штатном режиме сообщили и в международном аэропорту "Киев" им.Игоря Сикорского (Жуляны).

В Киеве в среду, 23 декабря, - ухудшение погодных условий. С утра - мокрый снег, самые интенсивные осадки ожидаются днем.