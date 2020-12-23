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12:17 23.12.2020

Пострадавшие от пожаров на Луганщине требуют большего внимания от власти - ВСК

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Пострадавшие от пожаров на Луганщине требуют большего внимания от власти - ВСК

Пострадавшие от летних пожаров в Луганской области нуждаются в большем внимании и участии в решении их проблем со стороны местной власти, считают во временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по расследованию причин возникновения в 2020 году масштабных пожаров в этой области.

"Луганская областная администрация должна стать по-настоящему "нянькой" для людей, которые не получили деньги и не смогли восстановить свое жилье. Помогать и делать все, чтобы выделенное финансирование досталось погорельцам, а не вернулось в бюджет", - сказал член ВСК, народный депутат Максим Ткаченко (фракция "Слуга народа") по итогам выездного заседания ВСК в Северодонецке.

По словам заместителя главы ВСК народного депутата Сергея Вельможного (группа "Доверие"), члены комиссии встретились с пострадавшими от пожаров в селах Сиротино, Вороново, Смоляниново. Всего во встречах приняли участие около 200 человек, а членам ВСК передали более 30 письменных заявлений от пострадавших.

"Никто из представителей местной власти даже не появился на встречах народных депутатов с пострадавшими. Работа с обращениями граждан вообще не ведется. Никто не принимает их жалобы и обращения", - рассказал Вельможный журналистам.

Он также обратил внимание, что у пострадавших существуют проблемы с оформлением документов на получение компенсации.

Как напомнил Ткаченко, Кабинет министров сразу же после пожаров выделил финансирование пострадавшим, потерявшим своих близких и жилье, но на данный момент помощь получили только около 50% граждан.

На выездном заседании члены ВСК заслушали главу Луганской областной государственной администрации - руководителя областной военно-гражданской администрации Сергея Гайдая, представителей силовых ведомств, профильных организаций.

Как сообщалось, в июле и октябре 2020 года в Луганской области на территории, подконтрольной украинской власти, произошли масштабные пожары, которые привели к человеческим жертвам, уничтожению частного имущества жителей и выгоранию больших территорий лесных массивов. В октябре при пожарах погибли 11 человек, пострадало 19, в том числе 3 сотрудника ГСЧС. Во время тушения пожаров эвакуированы 150 человек.

В ноябре в Главном управлении и других структурных подразделениях ГСЧС в Луганской области прошли обыски в рамках дела о служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия во время масштабных пожаров в Луганской области. Как сообщается на сайте Государственного бюро расследований (ГБР), следствие установило, что одной главных причин пожаров было системное хищения топлива под руководством облуправления ГСЧС.

Луганская облпрокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, и присвоения чужого имущества путем злоупотребления служебным положением (ч.2 ст.367, ч.2 ст.191 Уголовного кодекса Украины). Досудебное расследование осуществляется следователями территориального управления ГБР в Краматорске.

Теги: #пожары #пострадавшие #луганская_область
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