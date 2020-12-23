В Чехии впервые с ноября выявили более 10 тыс. новых случаев COVID-19

В Чехии за сутки зафиксировали 10,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщают европейские СМИ.

Таким образом, впервые с 6 ноября прирост в стране составил более 10 тыс. Днем ранее выявили 7,8 тыс. новых случаев.

Общее число случаев заболевания COVID-19 в Чехии за время пандемии достигло 635 тыс. С начала вспышки впоследствии заражения инфекцией скончались 10,6 тыс. человек.

Ожидается, что позже в среду правительство страны обсудит возможность ужесточения ограничительных мер для борьбы против распространения коронавируса.

3 декабря в Чехии при соблюдении ряда ограничений заработали магазины, торговые центры, рестораны, бары и отели. Так, рестораны обязали ограничить количество посетителей до 50% от общей вместимости. Магазины и торговые центры должны также следить за числом клиентов и обеспечивать как минимум 15 кв.м на одного человека. Театры и кинотеатры пока остаются закрыты.