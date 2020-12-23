События

11:19 23.12.2020

В Чехии впервые с ноября выявили более 10 тыс. новых случаев COVID-19

1 мин читать
В Чехии впервые с ноября выявили более 10 тыс. новых случаев COVID-19

В Чехии за сутки зафиксировали 10,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщают европейские СМИ.

Таким образом, впервые с 6 ноября прирост в стране составил более 10 тыс. Днем ранее выявили 7,8 тыс. новых случаев.

Общее число случаев заболевания COVID-19 в Чехии за время пандемии достигло 635 тыс. С начала вспышки впоследствии заражения инфекцией скончались 10,6 тыс. человек.

Ожидается, что позже в среду правительство страны обсудит возможность ужесточения ограничительных мер для борьбы против распространения коронавируса.

3 декабря в Чехии при соблюдении ряда ограничений заработали магазины, торговые центры, рестораны, бары и отели. Так, рестораны обязали ограничить количество посетителей до 50% от общей вместимости. Магазины и торговые центры должны также следить за числом клиентов и обеспечивать как минимум 15 кв.м на одного человека. Театры и кинотеатры пока остаются закрыты.

Теги: #covid_19 #чехия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:28 23.12.2020
В Киеве за сутки выявлен 1381 случай COVID-19, в том числе у 42 медиков – Кличко

В Киеве за сутки выявлен 1381 случай COVID-19, в том числе у 42 медиков – Кличко

09:07 23.12.2020
Число заражений COVID-19 в мире превысило 78 млн, жертв вируса - 1,7 млн - университет Хопкинса

Число заражений COVID-19 в мире превысило 78 млн, жертв вируса - 1,7 млн - университет Хопкинса

18:28 22.12.2020
Случаи нового штамма COVID-19 зафиксированы по всей Британии - ученые

Случаи нового штамма COVID-19 зафиксированы по всей Британии - ученые

13:10 22.12.2020
Мэр Львова преодолел COVID-19

Мэр Львова преодолел COVID-19

09:37 22.12.2020
Антарктида перестала быть единственным континентом без коронавируса

Антарктида перестала быть единственным континентом без коронавируса

09:30 22.12.2020
В Грузии за сутки COVID-19 выявлен у более 3 тыс. человек, скончались 42

В Грузии за сутки COVID-19 выявлен у более 3 тыс. человек, скончались 42

16:10 21.12.2020
В Чехии к 15 годам лишения свободы приговорили гражданина, воевавшего в рядах российских наемников на Донбассе

В Чехии к 15 годам лишения свободы приговорили гражданина, воевавшего в рядах российских наемников на Донбассе

16:09 21.12.2020
Заключения по профзаболеваниям медиков от COVID-19 не завершены по 69% случаев из-за отсутствия материалов эпидрасследований

Заключения по профзаболеваниям медиков от COVID-19 не завершены по 69% случаев из-за отсутствия материалов эпидрасследований

14:54 21.12.2020
В Чехии выясняют, может ли обнаруженный в Праге штамм COVID-19 иметь отношение к "британской" разновидности

В Чехии выясняют, может ли обнаруженный в Праге штамм COVID-19 иметь отношение к "британской" разновидности

10:32 21.12.2020
Чехия предоставила гумпомощь украинским медучреждениям

Чехия предоставила гумпомощь украинским медучреждениям

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Харькове началась церемония прощания с Кернесом

Суд избрал меру пресечения трем подозреваемым в крушении АН-26 под Харьковом

В Украине за сутки зафиксировали 10 136 случаев инфицирования Covid-19, выздоровело 15 372 человек

Печерский суд обязал ГБР возбудить дело против Зеленского из-за смерти разведчика на Донбассе

Арестован руководитель полетов воинской части по делу о крушении АН-26 в Харьковской области

ПОСЛЕДНЕЕ

Маск несколько лет назад предлагал главе Apple Тиму Куку обсудить покупку Tesla

Госдума РФ приняла закон о цензуре в интернете

Борщ с вишнями победил в кулинарном соревновании украинских министров

В Украине началась опытная эксплуатация школьных электронных журналов и дневников

В Харькове началась церемония прощания с Кернесом

В Днепропетровской области спасатели сняли с дерева мальчика, который хотел спасти кота

В Киеве патрульные со стрельбой задержали водителя, протаранившего полицейский автомобиль

Германия установила новый антирекорд по числу смертей от коронавируса за сутки

В Киеве задействовано 89 единиц спецтехники для обработки улиц от гололедицы

Суд избрал меру пресечения трем подозреваемым в крушении АН-26 под Харьковом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА