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11:28 23.12.2020

В Киеве за сутки выявлен 1381 случай COVID-19, в том числе у 42 медиков – Кличко

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В Киеве за сутки выявлен 1381 случай COVID-19, в том числе у 42 медиков – Кличко

В Киеве за минувшие сутки лабораторно подтвержден 1381 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"В Киеве за минувшие сутки обнаружили 1381 больного коронавирусом. Умерли 30 человек. Всего за период пандемии в столице 1779 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 103 663", - написал Кличко на телеграм-канале.

Среди заболевших 778 женщин в возрасте от 18 до 90 лет, 512 мужчин от 19 до 86 лет, 40 девочек от 4 месяцев до 17 лет и 51 мальчик от 7 месяцев до 17 лет.

Заболели также 42 медика. Всего за период пандемии заболели 3639 столичных медиков.

В больницы Киева госпитализировали 98 пациентов, остальные – на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 947 человек. Всего коронавирус преодолели 34 928 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 288, в Деснянском - 165 и в Днепровском районе - 152 случая.

В стационарах медучреждений города получают лечение 1908 больных COVID-19, в том числе 11 детей. 1112 пациентов - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1325 человек. Под аппаратами ИВЛ - 27 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях - более 48%.

Теги: #киев #covid_19
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