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10:45 23.12.2020

Маск несколько лет назад предлагал главе Apple Тиму Куку обсудить покупку Tesla

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Маск несколько лет назад предлагал главе Apple Тиму Куку обсудить покупку Tesla

Глава Tesla Inc. Илон Маск обращался к главному исполнительному директору Apple Inc. Тиму Куку с предложением обсудить возможность покупки Tesla, когда производитель электромобилей был на грани краха из-за крупных расходов на выпуск Model 3.

"В самые тяжелые дни реализации нашей программы Model 3, я обращался к Тиму Куку с предложением обсудить возможность того, чтобы Apple купила Tesla (за одну десятую нашей текущей стоимости)", - написал Маск в Twitter.

Глава Apple, однако, отказался от встречи, сказал Маск.

Ранее на этой неделе в СМИ появились сообщения о том, что Apple продвинулась вперед в разработке самоуправляемых автомобилей и планирует к 2024 году выпустить пассажирский автомобиль с использованием собственной прорывной технологии производства аккумуляторных батарей.

"Странно, если это правда", - написал Маск, говоря об автомобиле Apple.

Бренд Tesla выстроен вокруг производства высокотехнологичных автомобилей и обещаний скорого внедрения технологий самоуправляемых автомобилей. Появление самоуправляемого электромобиля от Apple может означать для Tesla более жесткую конкуренцию по сравнению с традиционными автопроизводителями, пишет The Wall Street Journal.

Apple начала работу над проектом разработки собственного автомобиля - Project Titan - в 2014 году, о чем стало известно в начале 2015 года. Руководителем проекта является Даг Филд, давний топ-менеджер Apple, который оставлял компанию на пять лет ради работы в Tesla, где он курировал разработку Model 3. В 2018 году Филд вернулся в Apple и начал работать в компании над проектом автомобиля.

Проблемы с выпуском седанов Model 3 возникли в 2018 году. Tesla долгое время не могла вывести производство этой модели на полную мощность из-за отсутствия необходимого оборудования, что привело к существенному росту расходов компании.

Слухи о возможном сотрудничестве Apple и Tesla неоднократно возникали в Кремниевой долине. В ходе заседания акционеров Apple один из инвесторов сказал Куку, что хотел бы, чтобы компания приобрела Tesla. Эти слова были встречены смехом и аплодисментами, пишет WSJ.

Теги: #tesla #маск #apple
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