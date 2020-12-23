В Харькове началась церемония прощания с Кернесом

В фойе Харьковского театра оперы и балета началась церемония прощания с городским головой Геннадием Кернесом.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", проститься с Кернесом приехал городской голова Киева Виталий Кличко, народные депутаты Евгений Мураев и Вадим Новинский, а также бывший городской голова и экс-глава Харьковской облгосадминистрации, народный депутат предыдущих созывов Михаил Добкин. На церемонии присутствуют также бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс и секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов.

Перед оперным театром - очередь горожан, пришедших проститься с Кернесом. Она тянется до сада Шевченко. Люди стоят близко друг к другу по несколько человек в ряд, но большинство в масках.

Утром, до начала церемонии прощания, в Благовещенском соборе прошло отпевание Кернеса.

Как сообщалось, Кернес скончался на 62-м году жизни в берлинской клинике "Шарите", где проходил лечение после осложнений от COVID-19.

Кернес впервые был избран городским головой Харькова в 2010 году. В 2015 году он переизбрался на этот пост, выиграв выборы в первом туре. 4 ноября 2020 года Харьковская городская территориальная избирательная комиссия вновь признала Кернеса избранным городским головой. Он набрал самое большое количество голосов избирателей, принявших участие в выборах – за него проголосовали 60,34% избирателей.