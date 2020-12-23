События

09:51 23.12.2020

В Днепропетровской области спасатели сняли с дерева мальчика, который хотел спасти кота

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В Днепропетровской области спасатели сняли с дерева мальчика, который хотел спасти кота

В Днепроветровской области сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям оказали помощь 12-летнему мальчику, который залез на дерево за кошкой и не смог спуститься.

"Инцидент произошел сегодня в полночь в городе Покров. Мальчик находился на высоте около 4-х метров. С помощью лестницы спасатели сняли и мальчика, и кошку с дерева. Никто не пострадал", - сообщает пресс-служба ГСЧС в Телеграм-канале.

 

Теги: #кот #гсчс #спасение
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