В Днепропетровской области спасатели сняли с дерева мальчика, который хотел спасти кота

В Днепроветровской области сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям оказали помощь 12-летнему мальчику, который залез на дерево за кошкой и не смог спуститься.

"Инцидент произошел сегодня в полночь в городе Покров. Мальчик находился на высоте около 4-х метров. С помощью лестницы спасатели сняли и мальчика, и кошку с дерева. Никто не пострадал", - сообщает пресс-служба ГСЧС в Телеграм-канале.