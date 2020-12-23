События

09:44 23.12.2020

В Киеве патрульные со стрельбой задержали водителя, протаранившего полицейский автомобиль

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В Киеве патрульные со стрельбой задержали водителя, протаранившего полицейский автомобиль

В Киеве в ночь на среду полицейские с применением табельного оружия задержали водителя, который проигнорировал требование остановиться и, пытаясь скрыться, совершил несколько ДТП.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева, около полуночи правоохранители, патрулируя в Оболонском районе, на площади Шевченко проводили оформление административных материалов по факту нетрезвого вождения и останавливали транспортные средства для привлечения свидетелей во время процедуры оформления.

"В это время мимо проезжал автомобиль Hyundai, инспектор подал ему требование об остановке с помощью жезла, однако водитель его проигнорировал, и, добавив скорости, уехал. Инспекторы отреагировали на правонарушение и, включив синие и красные проблесковые маячки, подали сигнал об остановке. Но водитель транспортного средства не отреагировал на законные требования патрульных, набрал скорость и продолжил движение", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Отмечается, что во время движения водитель неоднократно нарушал правила дорожного движения, а именно проезжал перекрестки на запрещающий сигнал светофора, протаранил другое транспортное средство и продолжал игнорировать требования патрульных остановиться.

На проспекте Правды один из экипажей патрульных заблокировал движение Hyundai, однако водителя это не остановило – он пытался наехать на полицейского и протаранил служебный автомобиль Toyota Prius.

Полицейский в свою очередь применил табельное оружие для остановки транспортного средства путем его повреждения, в соответствии с п. 7 ч. 4 ст. 46 закона "О Национальной полиции Украины". Правоохранитель совершил несколько выстрелов в направлении автомобиля Hyundai, после чего водитель остановился.

"Полицейские подбежали к водителю и обнаружили у него ранение, также в салоне авто, предварительно, было устройство для отстрела резиновых пуль. Затвор был отведен в крайнее заднее положение", - указывается в сообщении.

Правоохранители предоставили водителю домедицинскую помощь и вызвали скорую. Водитель был госпитализирован и прооперирован. Из его головы врачи достали резиновую пулю от "травматического пистолета".

Также во время осмотра его вещей был обнаружен пакетик с белым порошкоподобным веществом, похожим на наркотическое.

Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.

Теги: #киев #стрельба #погоня
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