Число заражений COVID-19 в мире превысило 78 млн, жертв вируса - 1,7 млн - университет Хопкинса

Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на утро среды 78 млн 11 тыс. 432 случая, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 млн 717 тыс. 55, выздоровели более 53 млн.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 18 млн 230 тыс. 242 инфицированных COVID-19, зафиксировано 322 тыс. 765 летальных исходов, излечились более 10 млн.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где их число выросло за истекшие сутки до 10 млн 99 тыс. 66, число скончавшихся - до 146 тыс. 444, поправились более 9,6 млн.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрирован 7 млн 318 тыс. 821 заболевший, из них умерли 188 тыс. 259, вылечились более 6,5 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро среды 221,2. В США на 1 млн жителей скончались 997 человека, Индии - 106, Бразилии - 883.