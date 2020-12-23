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08:53 23.12.2020

В Киеве задействовано 89 единиц спецтехники для обработки улиц от гололедицы

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В Киеве задействовано 89 единиц спецтехники для обработки улиц от гололедицы

В Киеве дорожники задействовали 89 единиц спецтехники для обработки улиц от гололедицы, сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"В Киеве с ночи продолжается интенсивная обработка противогололедными средствами улично-дорожной сети. Дорожники используют, в частности, технологию жидких хлоридов, которая является одной из самых эффективных в превентивной работе. Задействовано 89 единиц спецтехники", - говорится в сообщении.

Как отмечается, первоначально обрабатываются мосты и путепроводы, подъемы и спуски, улицы из брусчатки, транспортные развязки, тротуары и остановки общественного транспорта.

Также техника дежурит на исходных позициях в городе, чтобы как можно быстрее начать обработку и уборку во время осадков.

"В целом, КК "Киевавтодор" имеет 544 единицы спецтехники на случай непогоды", - подчеркнули в КГГА.

Теги: #киев #гололед #украина #спецтехника
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