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08:14 23.12.2020

В Украине за сутки зафиксировали 10 136 случаев инфицирования Covid-19, выздоровело 15 372 человек

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В Украине за сутки зафиксировали 10 136 случаев инфицирования Covid-19, выздоровело 15 372 человек

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 10 136 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, выздоровевших – 15 372 человек, умерли 275 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"10 136 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 23 декабря 2020 года. В частности, заболели 537 детей и 422 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано - 2979 человек, летальных случаев – 275, выздоровели – 15 372 человека", – написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук во среду утром.

Днем ранее, 22 декабря было зафиксировано 8 513 случаев инфицирования COVID-19, 21 декабря сообщалось о 6 545 новых случаях, 20 декабря медики сообщили про 8 325 заболевших, 19 декабря сообщалось о 11 742 новых случаях заболевания.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 989 642 человек, 17 172 человек - умерли от COVID-19, выздоровели – 615 660 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1381), Запорожской (887), Киевской (809), Одесской (792) и Харьковской (591) областях.

 

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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