Российские наемники на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, украинские военные не пострадали

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 22 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня около трех населенных пунктов. Боевых потерь или ранений среди наших защитник не зафиксировано", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в среду утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" наемники снова использовали запрещенное вооружение и применили против украинских защитников неподалеку Водяного, что на Приазовье, артиллерийские системы 122-го калибра. На этом же направлении враг еще несколько раз открывал огонь, но уже из гранатометов различных систем и совершил дистанционное минирование местности минами ПОМ-2 в количестве 8 единиц с помощью ПКМ-1.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Луганского и Южного наемники применили минометы 120-го и 82-го калибра, а у Южного - вели огонь еще и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"С начала текущих суток, 23 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина", - подытожили в штабе ООС.