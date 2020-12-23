Минобразования инициирует разработку новых возможностей стипендиального обеспечения студентов

Министерство образования и науки Украины совместно с Министерством финансов разрабатывают новые возможности стипендиального обеспечения, в частности премирования студентов, сообщил министр Минобразования Сергей Шкарлет.

"Недавно Министерство предложило изменения по расширению возможностей стипендиального обеспечения, в частности премирования студентов, увеличение круга стипендиантов. И когда мы обработаем этот вопрос с Минфином, выйдем на конструктив в отношении студентов и в ближайшем будущем изменения заработают - студенчество должно быть довольным", - сообщил Шкарлет на встрече в формате Q&A с представителями студенческого самоуправления Национального университета "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка".