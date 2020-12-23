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06:48 23.12.2020

В Киевском Водно-информационном центре создан "Храм воды"

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В Киевском Водно-информационном центре создан "Храм воды"

В Киевском Водно-информационном центре (Музей воды) выполнили ремонтные работы, после чего внутреннее пространство исторического здания первого централизованного водопровода Киева стало более современным, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"После проведения ремонтных работ в Музее воды начал работать "Храм воды", верхний ярус которого украшен композицией из молекул воды. Средний отражает различные проявления водной стихии и нижний ярус, где перемещаются посетители, оформлен в светлых тонах, подчеркивает естественную чистоту и уязвимость воды", - рассказал директор департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Дмитрий Науменко.

По его словам, в обновленном музее добавили современные спецэффекты, которые позволяют почувствовать реалистичность путешествия в мир воды.

"В Музее воды посетителей ожидает экскурс на планету Земля времен, когда только сформировался ее рельеф, образовалась атмосфера и гидросфера. Интерьер подземной части дополнен возможностями современной проекционной техники и научным контентом. Соответствующими спецэффектами дополнен экспозицию "Океан" с огромным аквариумом и экспозицию "Водоотведение", - сообщил Науменко.

Теги: #киев #украина #воды #музей
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