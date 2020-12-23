Программа DOBRE объявила о партнерстве с 25 громадами в трех областях Украины

Программа DOBRE Агентства США по международному развитию (USAID) объявила о партнерстве с еще 25 громадами. Известно, что с июня 2016 года программа поддерживает 75 объединенных территориальных громад в семи областях Украины.

"В июне этого года мы получили дополнительную возможность благодаря финансированию от агентства США по международному развитию добавить еще 25 объединенных территориальных громад. И эти 25 громад мы выбираем из трех новых областей: Черниговской, Черновицкой и Запорожской", – рассказала и.о. руководителя программы DOBRE Юлия Есмуханова на брифинге во вторник

Среди основных целей программы – поддержать местное самоуправление в процессе децентрализации и привлечь граждан для принятия важных решений.

"Результатами такого обучения будут инфраструктурные проекты, которые будут внедрены в громадах. Мы планируем в 25 громадах, которые мы сейчас выбираем, внедрить проекты приблизительно на $3 млн или на 82 млн грн. И все это с софинансированием от самих громад", – поделилась Юлия.

В предыдущей работе с остальными 75 громадами, на инфраструктурные проекты в разных направлениях было потрачено 362 млн грн. Для воплощения этих проектов громады внесли 3 млн грн. взноса.

"В Украине уже есть 1469 громад, которые после выборов начали свою работу благодаря программе. Нам важно, чтобы с 1 января все эти громады перешли на прямые межбюджетные отношения. Для большинства из них это буде работа в новых условиях", – рассказал заместитель министра громад и территория Вячеслав Негода.

"Если вы думаете, что будете иметь покой, я вам скажу, что вы купили дополнительный билет на интенсивную работу. У нас были примеры, когда некоторые не выдерживали", – резюмировал Негода.

Спикеры отмечают, что громады получат профессиональную помощь, но важно, чтобы те громады, которые попали в число победителей, имели команды, которые будут вовлечены в реализацию и работу проектов.