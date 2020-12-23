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03:41 23.12.2020

В Украине создадут электронный музей о российской агрессии на Донбассе

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-Ряд ведомств подписали меморандум о создании интернет-портала для сохранения задокументированных фактов о преступлениях на временно оккупированных территориях Крыма и Донецкой и Луганской областей, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора

Меморандум подписали представительство резидента в Автономной Республике Крым, Офис генерального прокурора, Украинский институт национальной памяти, Международный фонд "Возрождение" и Центр исследования безопасности среды "Прометей".

Предполагается, что онлайн-ресурс будет содержать самые разнообразные данные, в частности свидетельства очевидцев, архивные источники, информацию СМИ, решение и резолюции международных организаций, фото- и видеоматериалы.

Ключевым требованием к проекту является достоверность, объективность и базирование на официальных данных. В частности, в основу портала будут положены результаты работы Департамента надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора, факты и свидетельства, задокументированные неправительственными организациями.

Заместитель Генпрокурора Гюндуз Мамедов напомнил, что с 2014 года правоохранительные органы и органы прокуратуры фиксируют и расследуют преступления, совершенные на временно оккупированных территориях. Это более 20 тыс. уголовных преступлений, в том числе военные преступления и преступления против человечности.

В Офисе генпрокурора отметили, что электронный музей о вооруженной агрессии России будет содержать данные на украинском и английском языках о ключевых событиях и фактах о ходе международного вооруженного конфликта, серьезных нарушений принципов международного гуманитарного права и прав человека во временно оккупированных Крыму и на Донбассе.

Теги: #агрессия #рф #генпрокуратура #музей #украина
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