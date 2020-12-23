Франция разрешает со среды въезд из Великобритании французам, гражданам ЕС и резидентам страны

Французы, граждане ЕС, а также британцы и граждане третьих стран, являющиеся резидентами во Франции, смогут со среды вернуться на французскую территорию, предъявив отрицательный тест на COVID-19, сделанный не позднее, чем за 72 часа, сообщил офис премьер-министра.

"Каковой бы ни была их национальность, все пассажиры будут обязаны предъявить авиационной, морской или железнодорожной компании документ лаборатории анализов, содержащий отрицательный результат теста на Sars-CoV-2 (COVID-19). Службы, на которые возложен контроль на границах, смогут также его проверять", - говорится в правительственном коммюнике.

В нем разъясняется, что введенный 20 декабря из-за быстрого распространения в Великобритании нового варианта вируса SARS-CoV-2 временный запрет на 48 часов на перемещение из этой страны во Францию лиц и транспортных средств позволил провести вместе с Еврокомиссией и государствами-членами ЕС изучение анализа рисков, представленного Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ECDC), а также обсудить конструктивным образом ситуацию с британским правительством.

"Это распоряжение будет применяться как минимум до 6 января при условии возможного двустороннего или общеевропейского пересмотра, который может состояться к тому времени", - говорится в документе правительства.

Ранее во вторник Еврокомиссия приняла рекомендацию государствам-членам в связи с новой мутацией COVID-19, призывающую не поощрять до дальнейшего уведомления все второстепенные поездки в и из Великобритании.

Тем не менее, граждане ЕС и граждане Великобритании, направляющиеся в свое государство или страну проживания, а также граждане третьих стран, пользующиеся правом свободного передвижения в ЕС, должны быть освобождены от дальнейших временных ограничений при условии, что они пройдут тестирование или карантин, заявили в Брюсселе.

При этом рекомендация указывает, что "любой запрет на транспортные услуги, например, запрет на авиарейсы или поезда, должен быть отменен", а грузовые потоки должны идти бесперебойно.