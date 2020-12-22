Участие в "Чистой сети" обеспечит увеличение инвестиций в Украину

Участие в программе "Чистая сеть" (Clean Network) поможет увеличить инвестиции частного сектора в Украину, заявил заместитель государственного секретаря США Кит Крак.

"Присоединение к "Чистой сети" проложит путь к большим инвестициям частного сектора в Украину, в частности, инновационного сектора, откуда я сам пришел. Я провел 30 лет в "Кремниевой долине", я был вице президентом General Motors, и это действительно интересно с точки зрения привлечения инвестиций частного сектора в Украину. Это посылает большой сигнал", - сказал Крак на онлайн-брифинге после переговоров с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем во вторник.

Он отметил, что в ходе дискуссии с Шмыгалем они обсудили пять ключевых причин, почему Украина незамедлительно получит преимущество от участия в "Чистой сети" в придачу к очевидными преимуществами национальной безопасности для Украины.

По его словам присоединение к "Чистой сети" усиливает довод о том, что Украину должны принять в НАТО.

"НАТО уделяет приоритетное внимание солидарности перед лицом общих угроз и осознает, что захват Китаем (сетей - ИФ) 5G - это явная и существующая угроза трансатлантической безопасности. И поэтому 27 из 30 союзников НАТО присоединились к "Чистой сети", а остальные трое, вероятно, скоро присоединятся", - пояснил Крак.

Кроме того, присоединение к "Чистой сети" демонстрирует солидарность Украины с ЕС и ускорит евроинтеграцию Украины, поскольку "Чистая сеть" включает 26 из 27 стран-членов ЕС, указал замгоссекретаря США. По его мнению, также членство Украины в "Чистой сети" сблизит ее отношения со странами "Триморья", ведь 11 из 12 членов "Триморья" являются членами "Чистой сети". Крак добавил, что США, как и много других членов "Чистой сети", имеют ряд финансовых инструментов, чтобы помочь Украине присоединиться к данной программе.

"Чистая сеть" стала новым альянсом демократий, который предоставляет защиту своим членам перед лицом политики запугивания Китая. Она предоставляет численное превосходство и силу в единстве и солидарности против запугивающего Китая", - подчеркнул он.

Замгоссекретаря отметил, что место Украины - рядом с такими демократиями из НАТО, ЕС, "Триморья", которые присоединились к инициативе.

Как сообщил во вторник премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Украина поддерживает принципы "Чистой сети" и останется надежным партнером для инвестиций технологических компаний со всего мира.

На сайте Госдепартамента США сообщается, что программа "Чистая сеть" - это комплексный подход администрации президента США Дональда Трампа к защите национальных активов, включая приватность граждан и наиболее конфиденциальную информацию компаний, от агрессивных вторжений злонамеренных акторов, таких как Коммунистическая партия Китая. "Чистая сеть" устраняет долгосрочную угрозу конфиденциальности данных, безопасности, правам человека и принципиальному сотрудничеству, которая исходит свободному миру от авторитарных злонамеренных акторов.