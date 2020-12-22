Пенсионный фонд оштрафовал "Укрпошту" на 1,5 млн грн за несвоевременную выплату пенсий

Генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский сообщил, что Пенсионный фонд оштрафовал компанию на 1,5 млн грн за несвоевременную выплату пенсий на Тернопольщине.

"Пенсионный Фонд наложил на "Укрпошту" штраф почти 1,5 млн грн за то, что мы на день раньше, из-за переноса выходных на День Независимости, выплатили пенсии в селах Тернопольской области", - написал Смелянский в своем фейсбуке.

Он отметил, что в решении говорится, что "Укрпошта" нарушила договор.

В Пенсионном фонде пока не комментируют эту информацию.