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20:41 22.12.2020

В Киеве 23 декабря ухудшение погодных условий: с утра до вечера прогнозируют мокрый снег

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В Киеве 23 декабря ухудшение погодных условий: с утра до вечера прогнозируют мокрый снег

В Киеве со среды, 23 декабря, ожидается ухудшение погодных условий. С утра до вечера возможен мокрый снег, самые интенсивные осадки ожидаются днем, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"В среду во время осадков, температура будет колебаться от -3° до +1°. А 24 и 25 декабря - температурные колебания от -1° до +5°. Чтобы не допустить гололеда, дорожники будут обрабатывать дороги и тротуары посыпочными материалами", - указывается в сообщении.

В "Киевавтодоре" напомнили, что с ноября в каждом районе столицы продолжается круглосуточное дежурство дорожных рабочих и спецтехники на случай резкого ухудшения погодных условий. Для ликвидации последствий непогоды "Киевавтодор" имеет 544 единицы специальной техники.

Водителей призывают быть осторожными на дорогах, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, а при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений – снижать скорость до минимума.

Теги: #киев #снег #погода
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