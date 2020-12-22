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20:14 22.12.2020

Разумков раскритиковал назначение Витренко и. о. министра энергетики без консультаций с Радой

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Разумков раскритиковал назначение Витренко и. о. министра энергетики без консультаций с Радой

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает некорректным отсутствие консультаций в парламенте по вопросу назначения Юрия Витренко на должность исполняющего обязанности министра энергетики.

"Насколько мне известно, консультаций по этому поводу премьер-министр с Верховной Радой не проводил, и я думаю, что это не совсем корректно. Это безотносительно к Витренко. Даже если бы я голосовал и кандидатура не набрала достаточное количество голосов, моя риторика осталась бы именно такой", – сказал спикер в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24".

Разумков также полагает, что "не добавит эффективности сотрудничеству, когда человека, не поддержанного раннее Верховной Радой, фактически в обход парламенту назначают исполняющим обязанности министра".

Вместе с тем, он напомнил, что 17 ноября Верховная Рада поддержала законопроект №3651-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения отдельных вопросов организации и деятельности органов местного самоуправления и районных государственных администраций", согласно которому премьер-министр обязуется в течение 30 дней после назначения исполняющего обязанности министра внести в парламент кандидатуру на соответствующую должность. Если этого не произойдет в обусловленный законом период, парламент может определяться относительно нового министра. При этом назначенный правительством и. о. министра может оставаться на этой должности длительное время, но без права участвовать в голосованиях Кабмина.

Как сообщалось, 22 декабря Кабинет министров Украины назначил бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко исполняющим обязанности министра энергетики.

Раннее, 18 декабря, два информированных источника подтвердили агентству "Интерфакс-Украина" информацию, что после первого неудачного голосования в Раде рассматривается вопрос временного назначения Витренко и.о. министра энергетики.

Помимо того, Витренко сообщил, что президент Владимир Зеленский и фракция монобольшинства "Слуга народа" намерены повторно внести его кандидатуру, поэтому экс-директор НАК "Нафтогаз Украина" готов побороться за место в правительстве и соответствующую поддержку.

Согласно декларации, в 2019 году Витренко заработал по основному месту работы в "Нафтогазе" 53,25 млн грн и еще 2,23 млн грн как глава набсовета "Укрнафты". Ему также принадлежит компания AYA Securities (Киев)

 

Теги: #витренко #спикер #премьер
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