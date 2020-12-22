События

19:42 22.12.2020

В Киеве группа лиц пыталась захватить здание в центре города, задержаны шесть человек, один полицейский госпитализирован

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В Киеве группа лиц пыталась захватить здание в центре города, задержаны шесть человек, один полицейский госпитализирован

В Киеве на ул. Пушкинской около 14:00 22 декабря группа лиц пыталась незаконно проникнуть в одно из зданий, сообщает пресс-служба полиции столицы.

"По вызову немедленно выехали патрули и следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции. Правоохранители немедленно вмешались в ситуацию и восстановили правопорядок. В результате происшествия пострадал работник полиции, который госпитализирован в больничное учреждение для оказания медицинской помощи в условиях стационара", - указывается в сообщении.

По предварительным данным, конфликт возник на основании права собственности на помещение. Группа лиц пыталась с применением физической силы и пиротехнических средств зайти в помещение и захватить его.

По подозрению в совершении хулиганских действий правоохранители задержали шесть человек. С ними проводятся первоочередные следственные действия.

По факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования устанавливаются все обстоятельства и причины этого уголовного преступления.

По данным СМИ, речь идет о здании бывшего офиса корпорации "Укрбуд".

Теги: #киев #здание #захват
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