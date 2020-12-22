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19:03 22.12.2020

Шмыгаль обсудил с замгоссекретаря США Крачем сотрудничество в сфере безопасного интернета

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Шмыгаль обсудил с замгоссекретаря США Крачем сотрудничество в сфере безопасного интернета

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во вторник обсудил с заместителем госсекретаря США Китом Крачем сотрудничество в сфере интернет-безопасности.

"С заместителем госсекретаря США Китом Крачем обсудили сотрудничество в содействии безопасному интернету для наших граждан и компаний. Украина поддерживает принципы "Чистой сети" и останется надежным партнером для инвестиций технологических компаний со всего мира", - написал Шмыгаль в соцсети Twitter во вторник.

Запущенная США инициатива "Чистая сеть" (The Clean Network) направлена на помощь странам, присоединившимся к проекту, в использовании международных стандартов цифрового доверия и устранении долгосрочных угроз конфиденциальности данных, безопасности, правам человека и сотрудничеству.

 

Теги: #сша #сотрудничество #интернет
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