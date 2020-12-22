"Укрэнерго" подписало меморандум с СНБО о сотрудничестве в сфере кибербезопасности

НЭК "Укрэнерго" подписала меморандум с Советом национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) о взаимодействии и сотрудничестве в сфере кибербезопасности и киберзащиты.

Меморандум предусматривает сотрудничество в обмене технической и технологической информацией, в частности, обмене индикаторами киберугроз и информацией о киберинцидентах, которые были зафиксированы в сетях обеих сторон.

"Это обеспечит скоординированное и эффективное сотрудничество между "Укрэнерго" и Национальным координационным центром кибербезопасности (НКЦК), функционирующим в структуре СНБОУ, позволит принимать превентивные меры и разрабатывать общую стратегию киберзащиты, в том числе критической инфраструктуры магистральных сетей", ‒ говорится в сообщении "Укрэнерго".

Как сообщают в НЭК, в условиях углубления цифровизации бизнес-процессов и перехода к современным цифровым системам передачи технологических данных, информационные и технологические сети "Укрэнерго" постоянно становятся объектами хакерских атак. С целью защиты критической инфраструктуры в компании разработали концепцию кибербезопасности, которая насчитывает более 30 проектов, направленных на создание защищенной инфраструктуры для безопасного взаимодействия с внешним миром.

В 2019 году в "Укрэнерго" был создан мощный операционный центр безопасности с функциями поддержки систем безопасности, мониторинга и расследования инцидентов.

В текущем году в НЭК было выявлено более 200 инцидентов информационной безопасности и заблокировано более 67 000 попыток проникновения в информационную инфраструктуру компании.