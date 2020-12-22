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18:25 22.12.2020

Российские наемники 8 раз нарушили тишину с полуночи на Донбассе - штаб ООС

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Российские наемники 8 раз нарушили тишину с полуночи на Донбассе - штаб ООС

Российские наемники восемь раз нарушили режима прекращения огня на Донбассе с начала текущих суток по состоянию на 17.00 22 декабря, сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

"Выстрелы оккупантов были неприцельными и не несли угрозы жизни наших защитников, поэтому огонь они не открывали. Среди украинских военных боевых потерь и ранений нет", - говорится в сообщении.

Боевики открывали огонь в том числе из запрещенного вооружения, используя артиллерийские системы калибра 122 мм, а также гранатометы различных систем, минометы калибра 120 и 82 мм, а также крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

У украинских позиций в районе с.Водяное российские наемники осуществили дистанционное минирование местности 8 минами ПОМ-2 с помощью ПКМ-1.

В то же время саперы ГСЧС разминировали в районе проведения Операции Объединенных сил более 3 гектара территории и передали на уничтожение 38 взрывоопасных предметов.

Теги: #оос #ситуация
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