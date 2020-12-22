Пожар на складах на ул.Святошинской в Киеве ликвидирован, жертв нет

Пожар на складах на ул.Святошинской, 32 в Святошинском районе Киева, возникший и распространившийся на площади 1,5 тыс кв.м во вторник, в настоящее время полностью ликвидирован, сообщается на сайте Главного управления ГСЧС Украины в г.Киеве в Facebook.

Информация о сильном задымлении поступила спасателям в 15:42. В 16:31 пожар был локализован на площади 1500 кв.м, а в 17:29 – ликвидирован.

"К счастью пострадавших и жертв нет. Причина возгорания устанавливается правоохранителями", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, пожар возник в складском помещении размером 100х30 кв.м. Предварительно площадь пожара составила 200 кв.м, была угроза распространения огня на соседние помещения. Во время тушения пожара произошло обрушение кровли площадью 300 кв.м. Спасатели вынесли из здания 3 кислородных баллона, что предотвратило их взрыв.

К ликвидации пожара было привлечено 16 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 59 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в г.Киеве.

По ул.Святошинской, 32 находятся складские помещения и отделения логистических компаний, они расположены в удалении от жилой застройки.