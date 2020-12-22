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18:09 22.12.2020

UNICEF и Microsoft Украина проводят конкурс в Minecraft на лучшую безопасную школу мечты

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UNICEF и Microsoft Украина проводят конкурс в Minecraft на лучшую безопасную школу мечты

Детский фонд ООН (UNICEF) в Украине совместно с Microsoft Украина объявили о начале конкурса для школ: ученики должны создать на платформе Minecraft: Education Edition безопасную школу мечты.

Как указано в пресс-релизе UNICEF в Украине, участвовать в конкурсе могут дети в возрасте 8-13 лет. Первая волна конкурса охватит школы из восточных регионов Украины (Донецкой и Луганской областей). Следующая волна - всеукраинская, о ее старте будет объявлено отдельно.

Задача школьников - собрать команду единомышленников во главе с учителем и вместе создать безопасную школу мечты, которая должна быть столь же креативной, насколько безопасной и реалистичной. В ее инфраструктуре должны быть учтены основные правила превенции, среди которых - измерение температуры при входе в учебное заведение, контроль за дезинфекцией рук, масочный режим, контроль дистанции между посетителями, а также возможность организации дистанционного и смешанного форматов обучения.

"В ЮНИСЕФ мы работаем над тем, чтобы помочь детям развить свой потенциал и сформировать правильные поведенческие навыки, которые спасают жизни. С помощью этого партнерства мы передаем важные сообщения простым и увлекательным для детей способом, чтобы они приобретали ключевые навыки и знания о правилах профилактики COVID-19. Будучи популярным игровым сообществом учеников, Minecraft был избран инструментом разъяснения", - рассказала заместитель представительства ЮНИСЕФ в Украине Лора Билл.

Конкурс делится на 5 этапов:

1. Подача заявок на участие в конкурсе (18 декабря 2020 - 4 января 2021).

2. Проведение вебинаров от Microsoft для учителей-модераторов зарегистрированных команд (4-15 января).

3. Подготовительные сессии для учащихся от их учителей-модераторов (11-15 января).

4. Создание безопасных школ мечты, подготовка и подача проектов в формате видео-презентаций (11-31 января).

5. Определение школы победителя (1-12 февраля).

Оценивать работы будут представители UNICEF Украина и Microsoft Украина. Главный приз для команды-победителя - полноценная 3D-модель созданной в Minecraft безопасной школы мечты.

Теги: #unicef #microsoft #конкурс #minecraft
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