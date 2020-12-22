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17:53 22.12.2020

Умер французский актер Клод Брассёр

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Умер французский актер Клод Брассёр

Известный французский актер, лауреат двух национальных кинопремий "Сезар", кавалер ордена Почетного легиона Клод Брассёр скончался во вторник в возрасте 84 лет.

"Клод Брассёр скончался в мире и покое в кругу своих близких", - приводит газета "Фигаро" слова артистического агента актера Элизабет Таннер.

"Он не стал жертвой COVID. Его похоронят в Париже ... он будет покоиться рядом со своим отцом на кладбище Пер-Лашез", - сообщила Таннер.

Клод Эспинасс, сохранивший за собой сценический псевдоним своего отца Пьера Брассёра, являлся представителем блестящей французской творческой династии, начиная с прадеда, основавшего в 1878 году театр "Нувоте". Мать Клода - актриса, писательница, автор романов Одетт Жуайё.

Клода Брассёра называли "актёром всех ролей". Его сценический и экранный "послужной список" включает самые разные персонажи. Талант Брассёра ярко проявлялся в драматических и комедийных ролях.

Хотя он начал играть на сцене в середине 50-х, а затем сниматься в кино, настоящая слава пришла к Брассёру с телесериала о бывшем преступнике, ставшем знаменитым криминалистом, Франсуа Видоке в 1970 году. После этого успеха недостатка в приглашениях на крупные роли в кино актер уже не испытывал.

Знаменитый актер был и спортсменом. Только травма не позволила ему в 1964 году принять участие в соревнованиях по бобслею на зимних Олимпийских играх. А в 1983 году он стал победителем ралли "Париж-Дакар" в классе автомобилей в качестве штурмана у гонщика Жаки Икса.

 

Теги: #франция #смерть #актер
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