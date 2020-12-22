В Киеве локализован пожар на складах

Пожар на складах на ул.Святошинский, 32 в Святошинском районе Киева, возникший и распространившийся на площади 1,5 тыс кв.м во вторник, в настоящее время локализован спасателями, сообщается на странице Главного управления ГСЧС Украины в г.Киеве в Facebook.

Информация о сильном задымлении поступила спасателям в 15:42. По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что пожар возник в складском помещении, размером 100х30 кв.м. Предварительно площадь пожара составила 200 кв.м, была угроза распространения огня на соседние помещения.

Во время тушения пожара произошло обрушение кровли площадью 300 кв.м. Спасатели вынесли из здания 3 кислородных баллона. В 16:31 пожар был локализован на площади 1500 кв.м.

К ликвидации пожара привлечено 16 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 59 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в г.Киеве.

По ул.Святошинской, 32 находятся складские помещения и отделения логистических компаний, они расположены в удалении от жилой застройки жилмассива Святошин.