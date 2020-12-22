События

16:49 22.12.2020

Иран заявил о публикации финального отчета о сбитом самолете МАУ – СМИ

2 мин читать

Организация гражданской авиации Ирана опубликовала финальный технический отчет о январской катастрофе украинского пассажирского самолета под Тегераном, сообщило информационное агентство Tasnim.

"Группа по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации Ирана опубликовала в понедельник финальный технический отчет о крушении украинского лайнера. Отчет был передан в режиме видеоконференции официальным лицам других стран, граждане которых были вовлечены в смертельный инцидент", - говорится в материале Tasnim, опубликованном во вторник.

Участники видеоконференции также провели серию переговоров о техническом отчете.

Как сообщалось, пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту "Тегеран-Киев", был сбит в районе международного аэропорта им.Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января 2020 года. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании. Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

В конце июля в Киеве прошли переговоры с иранской стороной по выплате компенсаций за сбитый самолет МАУ. 20 октября Украина и Иран завершили второй раунд переговоров по сбитому самолету МАУ вблизи Тегерана.

 

Теги: #мау #отчет #крушение #иран
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:36 21.12.2020
Иран обещает передать Украине отчет по сбитому самолету МАУ в течение дня-двух – СМИ

Иран обещает передать Украине отчет по сбитому самолету МАУ в течение дня-двух – СМИ

12:48 18.12.2020
ГБР уведомило о подозрении командующего Воздушных сил, руководителя полетов и командира в/ч из-за крушения АН-26 на Харьковщине

ГБР уведомило о подозрении командующего Воздушных сил, руководителя полетов и командира в/ч из-за крушения АН-26 на Харьковщине

11:02 17.12.2020
Иран сознательно затягивает переговоры по сбитому самолету МАУ – Енин

Иран сознательно затягивает переговоры по сбитому самолету МАУ – Енин

19:07 16.12.2020
США ввели санкции против компаний из КНР и ОАЭ, которые помогали продавать иранские нефтехимические продукты

США ввели санкции против компаний из КНР и ОАЭ, которые помогали продавать иранские нефтехимические продукты

21:48 10.12.2020
Военные США на Ближнем Востоке усилили боеготовность из-за возможной атаки Ирана

Военные США на Ближнем Востоке усилили боеготовность из-за возможной атаки Ирана

12:47 10.12.2020
МАУ с конца марта 2021г планирует постепенно восстанавливать собственную сеть маршрутов

МАУ с конца марта 2021г планирует постепенно восстанавливать собственную сеть маршрутов

09:35 09.12.2020
Иран отозвал предложение о выплате семьям погибших пассажиров сбитого самолета МАУ – Енин

Иран отозвал предложение о выплате семьям погибших пассажиров сбитого самолета МАУ – Енин

15:51 08.12.2020
"Большое строительство" стало крупнейшим антикризисным инструментом в 2020 году - Ukraine Economic Outlook

"Большое строительство" стало крупнейшим антикризисным инструментом в 2020 году - Ukraine Economic Outlook

15:19 08.12.2020
Украина призывает международных партнеров поддержать ее требование о предоставлении обещанных Ираном материалов по сбитому самолету МАУ

Украина призывает международных партнеров поддержать ее требование о предоставлении обещанных Ираном материалов по сбитому самолету МАУ

13:54 08.12.2020
Украина будет настаивать на выполнении Ираном договоренностей по расследованию катастрофы самолета МАУ - Енин

Украина будет настаивать на выполнении Ираном договоренностей по расследованию катастрофы самолета МАУ - Енин

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

САП будет просить суд арестовать Татарова с альтернативой залога в 10 млн грн

Неизвестные ограбили дом мэра Броваров и избили его – полиция

На границе Украины возрос пассажиропоток, подавляющее большинство - украинцы, возвращающиеся из ЕС

В Украине за сутки зафиксировали 8 513 случаев инфицирования COVID-19, выздоровело 14 020 человек – Степанов

Ковалив покинула должность замглавы Офиса президента – Гетманцев

ПОСЛЕДНЕЕ

Российские наемники 8 раз нарушили тишину с полуночи на Донбассе - штаб ООС

Пожар на складах на ул.Святошинской в Киеве ликвидирован, жертв нет

UNICEF и Microsoft Украина проводят конкурс в Minecraft на лучшую безопасную школу мечты

Умер французский актер Клод Брассёр

Полиция Киевской области разыскивает напавших на мэра Броваров, начато дело по статье "разбой"

В Киеве локализован пожар на складах

САП будет просить суд арестовать Татарова с альтернативой залога в 10 млн грн

Суд арестовал на два месяца командира в/ч в Чугуеве из-за крушения АН-26

На Харьковщине пьяный сотрудник автосервиса угнал Lexus клиентки и попал в аварию

Украинцы считают "Большое строительство" главным позитивным событием года - социологи

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА