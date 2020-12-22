Иран заявил о публикации финального отчета о сбитом самолете МАУ – СМИ

Организация гражданской авиации Ирана опубликовала финальный технический отчет о январской катастрофе украинского пассажирского самолета под Тегераном, сообщило информационное агентство Tasnim.

"Группа по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации Ирана опубликовала в понедельник финальный технический отчет о крушении украинского лайнера. Отчет был передан в режиме видеоконференции официальным лицам других стран, граждане которых были вовлечены в смертельный инцидент", - говорится в материале Tasnim, опубликованном во вторник.

Участники видеоконференции также провели серию переговоров о техническом отчете.

Как сообщалось, пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту "Тегеран-Киев", был сбит в районе международного аэропорта им.Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января 2020 года. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании. Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

В конце июля в Киеве прошли переговоры с иранской стороной по выплате компенсаций за сбитый самолет МАУ. 20 октября Украина и Иран завершили второй раунд переговоров по сбитому самолету МАУ вблизи Тегерана.