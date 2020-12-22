Полиция Киевской области разыскивает напавших на мэра Броваров, начато дело по статье "разбой"

Полиция Киевской области проводит оперативно-розыскные мероприятия по задержанию неизвестных, которые совершили нападение на мэра Броваров Игоря Сапожко, начато уголовное производство по статье "разбой".

"Сейчас продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по задержанию злоумышленников. На розыск разбойников максимально задействованы оперативные подразделения, силы и средства полиции Киевской области", - сообщает отдел коммуникации полиции области.

Так. по данному факту полицейские открыли уголовное производство по ч.4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. За содеянное злоумышленникам грозит заключение сроком от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Ранее агентству "Интерфакс-Украина" в ГУ Нацполиции Киевской области сообщили, что в ночь на вторник в Бориспольском районе Киевской области неизвестные ограбили дом мэра Броваров Игоря Сапожко и избили его.

По предварительной информации злоумышленники избили мэра. Информация о состоянии его здоровья уточняется. Полиция области предпринимает меры по установлению местонахождения и задержанию злоумышленников.

Сапожко называет нападение на него политическим давлением и попыткой запугать и заставить снять свою кандидатуру с выборов.

"Вчера в половине десятого вечера группа из пяти вооруженных мужчин ворвалась в мой дом, где в это время находилась моя семья - жена и девятилетний сын. … Убежден, что это не просто грабеж с целью завладеть имуществом. Я воспринимаю этот факт как политическое давление и расправу в чистом виде, с целью запугать и заставить меня снять свою кандидатуру с выборов", - написал Сапожко на странице в Facebook.